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حوادث

ضبط شخصين بالأزبكية تعديا على بائع وهدداه بنشر الفيديو على فيس بوك

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:56 م
المتهمين
المتهمين
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كتب محمد صبري
نجح رجال الأمن فى ضبط شخصين بالأزبكية لقيامهما بالتعدى على بائع وتصوير الواقعة وتهديده بنشرها على " الفيس بوك " ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.
 
وأكدت معلومات وتحريات المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بقيام عاملين بمكتب رحلات كائن بدائرة القسم (لأحدهما معلومات جنائية) بإرتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص كرهًا عنه داخل المكتب محل عملهما.

 تم ضبطهما حال تواجدهما بالمكتب عملهما وبحوزتهما (هاتف محمول- جهاز كهربائى- 6 خطوط  هاتف محمول- 2 فيزا كارد"مجهولين المصدر ") كما تم ضبط 2 سلاح أبيض "مطواة، كتر"- هاتفى محمول ملك المتهمان يحويان مقاطع فيديو للمتهمان حال قيامهما بالتعدى على أحد الأشخاص وتصوير واقعة التعدى.

وإعترفا بإرتكاب الواقعة، وقررا بحضور أحد الأشخاص للمكتب محل عملهما لعرض خطوط هواتف محمولة عليهما إلا أنهما استغلا تواجدهما بمفردهما بالمكتب وقاما بالتعدى عليه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وإستوليا منه على المضبوطات وتهديده بنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " فى حال قيامه بالإبلاغ.

وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه (بائع خطوط هواتف محمولة- مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، باستدعائه تعرف على المتهمان والمضبوطات اتهمهما بارتكاب الواقعة، وعلل عدم إبلاغه خشية افتضاح أمره ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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