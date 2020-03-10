الرى والهجرة تبحثان أوجه التعاون للاستفادة من أبناء مصر بالخارج

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين للتواصل مع العلماء وخبراء المياة من ابناء مصر العاملين بالخارج.





ويُذكر أنه تم استعراض مخرجات ونتائج مؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل»، والذي نظمته وزارة الهجرة فبراير 2018 بمحافظة الأقصر، وشارك به أكثر من ٢٠ عالمًا وخبيرًا في مجال إدارة الموارد المائية والري والزراعة.





وبحث عبد العاطى ومكرم أهم المخرجات وسبل تعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية لخبراء المياه حول العالم.





كما تناول الاجتماع التنسيق لعقد جلسة خاصة بأسبوع القاهرة 2020 المقرر عقده خلال الفترة (١٨-٢٢) اكتوبر القادم لإستعراض اهم نتائج الاستعانة بالخبرات الدولية في إدارة الموارد المائية.