كابوس كورونا يواصل مداه.. هكذا بدت إيطاليا بعد فرض الحجر الصحي.. صور

تحولت شوارع إيطاليا المكتظة بالسائحين والمواطنين، إلى شوارع فارغة مهجورة وذلك عقب فرض السلطات الحجر الصحي على جميع المدن والأقاليم، في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عدة صور لشوارع إيطاليا وساحة برج بيزا، وهي فارغة من المواطنين بشكل كامل، فيما ظهر المواطنون وهم يصطفون خارج المتاجر في طوابير يبعد كل واحد عن الآخر مسافة متر على الأقل، لشراء احتياجاتهم من الغذاء بعد اتخاذ السلطات إجراءات صارمة مع ارتفاع عدد المصابين والضحايا جراء فيروس كورونا.





وأصبحت جميع الأماكن السياحية المفضلة خاوية اليوم بما في ذلك مراكز ميلانو للتسوق، وسبانش ستيبز في روما ، وساحة القديس بطرس في الفاتيكان.





وأصبح الذعر يجتاح البلاد، ففي نابولي كانت الشرطة تتجول في الشوارع بمكبر صوت لحث الناس على البقاء في منازلهم، وتجنب التنزه غير الضروري والأماكن المزدحمة بسبب "طوارئ فيروس كورونا".





وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس الاثنين، عن إغلاق جميع أنحاء البلاد، وفرض الحجر الصحي على جميع المدن والأقاليم، بسبب فيروس كورونا، وارتفاع عدد مصابيه لـ 9000 حالة، وضحاياه لـ 463 شخصًا.



