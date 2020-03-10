حضري كيك التوت البري والزبادي لأطفالك

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة مبتكرة لتقديم كيك التوت البري والزبادي الصحة بمذاق لا يقاوم .
مقادير كيك التوت البري والزبادي
الكيك 90 جرام دقيق شوفان
100 جرام لوز مطحون
80 جرام دقيق أرز
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة ملح
125 مل عسل بشر ليمونة
3 صفار بيض
3 بياض بيض
250 جرام زبادي يوناني
200 جرام توت بري التوبينج
2 كوب كريمة مخفوقة
1 كوب زبادي يوناني
2 كوب توت مشكل
طريقة تحضير كيك التوت البري والزبادي
الكيك
* تجهز صينية بزبدة ودقيق
* يسخن الفرن على درجة حرارة 160
* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا
* يخفق بياض البيض في العجان حتى يصبح القوام هش، ويترك جانبا
* تخلط الزبدة، العسل، بشر الليمون وصفار البيض، ثم يضاف بياض البيض، المكونات الجافة
* أخيرا يضاف التوت والزبادي
* تخبز في الفرن حوالي 25-30 دقيقة
* تترك لتبرد تماما ثم تقطع قطع باليد
* يوضع التوبينج على الكيك
* تزين بالتوت، وتقدم
التوبينج
* تخفق الكريمة مع الزبادي ثم يضاف القليل من التوت، ويقلب