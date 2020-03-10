حضري كيك التوت البري والزبادي لأطفالك

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة مبتكرة لتقديم كيك التوت البري والزبادي الصحة بمذاق لا يقاوم .

مقادير كيك التوت البري والزبادي





الكيك 90 جرام دقيق شوفان

100 جرام لوز مطحون

80 جرام دقيق أرز

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

125 مل عسل بشر ليمونة

3 صفار بيض

3 بياض بيض

250 جرام زبادي يوناني

200 جرام توت بري التوبينج

2 كوب كريمة مخفوقة

1 كوب زبادي يوناني

2 كوب توت مشكل









طريقة تحضير كيك التوت البري والزبادي





الكيك





* تجهز صينية بزبدة ودقيق





* يسخن الفرن على درجة حرارة 160





* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا





* يخفق بياض البيض في العجان حتى يصبح القوام هش، ويترك جانبا





* تخلط الزبدة، العسل، بشر الليمون وصفار البيض، ثم يضاف بياض البيض، المكونات الجافة





* أخيرا يضاف التوت والزبادي





* تخبز في الفرن حوالي 25-30 دقيقة





* تترك لتبرد تماما ثم تقطع قطع باليد





* يوضع التوبينج على الكيك





* تزين بالتوت، وتقدم





التوبينج



