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مرأة

حضري كيك التوت البري والزبادي لأطفالك

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:02 م
كيك توت بالزبادى
كيك توت بالزبادى
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة مبتكرة لتقديم كيك التوت البري والزبادي الصحة بمذاق لا يقاوم .
 
مقادير كيك التوت البري والزبادي

الكيك 90 جرام دقيق شوفان 
100 جرام لوز مطحون 
80 جرام دقيق أرز 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
نصف ملعقة صغيرة فانيليا 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
125 مل عسل بشر ليمونة 
3 صفار بيض 
3 بياض بيض 
250 جرام زبادي يوناني 
200 جرام توت بري التوبينج 
2 كوب كريمة مخفوقة 
1 كوب زبادي يوناني 
2 كوب توت مشكل 


طريقة تحضير كيك التوت البري والزبادي

الكيك

* تجهز صينية بزبدة ودقيق

* يسخن الفرن على درجة حرارة 160

* تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا

* يخفق بياض البيض في العجان حتى يصبح القوام هش، ويترك جانبا

* تخلط الزبدة، العسل، بشر الليمون وصفار البيض، ثم يضاف بياض البيض، المكونات الجافة

* أخيرا يضاف التوت والزبادي

* تخبز في الفرن حوالي 25-30 دقيقة

* تترك لتبرد تماما ثم تقطع قطع باليد

* يوضع التوبينج على الكيك

* تزين بالتوت، وتقدم

التوبينج

* تخفق الكريمة مع الزبادي ثم يضاف القليل من التوت، ويقلب
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