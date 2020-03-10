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محافظات

محافظ الغربية يتابع موقف تشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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أحمد على

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية موقف تشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة ومعدلات نقل التراكمات التاريخية من المصنع إلى المدفن الصحي بالسادات تمهيدًا لتطوير خطوط المصنع وإضافة خط جديد له حتى يستوعب كميات القمامة المتولدة يوميًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى.


جاء ذلك خلال زيارته للمصنع بحضور اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.


وخلال الزيارة؛ وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالإزالة المستمرة لأى تراكمات جانبية ونواتج التطهير على الطريق المؤدى إلى المصنع.


كما تابع المحافظ إزالة كافة الإشغالات على طريق المحلة الدائري وتكثيف أعمال النظافة به.

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