السيطرة على حريقين في مزارع نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادى الجديد، من السيطرة على حريقين فى مزارع نخيل وأشجار مثمرة بمنطقتى بئر 3 موط ومنطقة صنوير التابعة لعزبة الجيزة، بقرى عزب القصر بالداخلة.





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كان قد ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مزارع نخيل وأشجار مثمرة فى منطقة صنوير التابعة لعزبة الجيزة بقرى عزب القصر بالداخلة دون وقوع إصابات، وبلاغ آخر يفيد بنشوب حريق فى منطقة أشجار نخيل بمنطقة بئر 3 موط وجار التعامل معهما.





في ذات السياق تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، أيضا من السيطرة على حريق محدود فى مزرعة نخيل بمنطقة عين الشيخ فى مدينة الخارجة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.





ونجحت وحدات الإطفاء في السيطرة على الحريق على الرغم من زيادة سرعة الرياح واقتراب النيران من المناطق المأهولة بالسكان ، وتم الدفع بـ 5 وحدات إطفاء لموقع الحريق وجرى فرض حزام آمن بين المنطقة المشتعلة على مساحة حوالى فدان أشجار نخيل وحشائش جافة .





وجرى إخلاء المنطقة من المارة والسيارات وجرى الانتهاء من مرحلة التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.





كان اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى مخلفات نخيل بإحدى المزارع بمنطقة عين الشيخ التابعة لمدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وجرى التعامل مع النيران بمعرفة رجال الدفاع المدنى.





وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات وجار حصر الخسائر المادية وتبين أن الحريق فى منطقة زراعات نخيل وحشائش جافة خلف مدرسة بالمنطقة، ولم تصل النيران إليها أو إلى أية مناطق سكنية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.