احنا مش خارقين.. الآثار: سوق السياحة العالمي تأثر ونحن جزء منه.. فيديو

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدولة ووزارة الصحة احتاجت لاحتجاز السائحين على البواخر السياحية المشتبه فيها الإصابة بالفيروس لبضع ساعات للتأكد من صحتهم وأن ليس هناك إصابات.





وتابع الوزير خالد العناني، ، خلال مؤتمر لوزراء الصحة والإعلام والسياحة والآثار، الذي يعرض على قناة اكسترا نيوز، أن هدف الدولة هو الحفاظ على أبناء الوطن والسائحين في مصر، وأن السياحة المصرية ستظل صامدة.





وأوضح أن هناك تراجعا في معدلات السياحة العالمية، وأن مصر جزء من العالم لذلك تأثرت بالتأكيد ما يتعرض له العالم، ولكن معدلات السياحة لدينا مازالت مطمئنة.





وأضاف أن ليس هناك دولة في العالم لديها طبيعة المناخ والطقس المصري ولا هذا الكم من الآثار والحضارات، وإن سيتم القضاء على هذه المخاوف قريبًا، مؤكدًا على ان كل ما يتردد مجرد أكاذيب.