ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور .. فيديو

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت ياسمين خلال الفيديو: وهي تستعرض جمالها وانوثتها باطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها.









من ناحية أخرى تواصل ياسمين عبدالعزيز، تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وعدد من النجوم، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.





يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.











