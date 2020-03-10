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أخبار البلد

نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:39 م
نائبا الطيران والسياحة
نائبا الطيران والسياحة
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نورهان خفاجي

تفقد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، وغادة شلبى، نائبة وزير السياحة والآثار، أثناء جولتهما داخل مطار القاهرة الدولي، إجراءات الوقاية من فيروس كورونا؛ وفقًا لتوجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار؛ فى إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات بالدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى إطار التعاون الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدنى.


وزار النائبان مكاتب الحجر الصحى بالمطار للاطمئنان إلى الإجراءات الاحترازية، وطرق الفحص الطبى التى تطبقها فرق الحجر الصحى التابعة لوزارة الصحة والسكان على الركاب والسائحين الوافدين على متن جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار القاهرة.


وقام مناع وشلبى بالاطمئنان إلى صالات السفر والوصول بالمطار للوقوف على خطة التأمين الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة حيال التصدى لتسلل الفيروس داخل البلاد، وكذا استعدادات وجاهزية المطار لتطبيق الإجراءات الصحية والتعقيم اللازمة وكيفية تعامل العاملين مع الركاب الوافدين إلى المطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.


وتفقد النائبان المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار المتواجدة داخل المطار للتأكد من تنفيذ  التعليمات التى وجه بها وزيرى السياحة والطيران خلال الجولة التى قاما بها مؤخرًا بمطار القاهرة من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والتي تعمل على جذب المسافرين والتعريف بالأماكن السياحية داخل جمهورية مصر العربية.



كما قام  الطيار منتصر مناع والسيدة غادة شلبى بتفقد موقع متحف الآثار بالمطار للوقوف على آخر المستجدات.

نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة
نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة
نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة
نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة
نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة
نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة
نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة
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