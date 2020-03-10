AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

فى الوقت الذى يكرهه الجميع يقوم البعض بالاشتياق إليه والتفكير فى الماضى بكل اشكاله المفرحة ، وهو اسم " كورونا " حيث أصبح هذا الاسم مرتبطا بالفيروس القاتل الذي يجتاح العالم منذ أسابيع وقتل المئات من المواطنين فى أنحاء البلاد ، ولكن البعض يتذكر بهذا الاسم السيارة الكلاسيكية ذات التاريخ العريق وهي " تويوتا كورونا ".

اقرأ ايضا: 

الصحة العالمية توضح موقف تأجيل الدراسة في مصر

فيروس كورونا اللعين.. 4 أثرياء يخسرون 21 مليار دولار في ليلة


وبالتحديد من الهند، قام الشاب براث غوهيل، بنشر عدد من التدوينات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى ليذكرنا بسيارة تويوتا كورونا وتاريخها الكبير والعريق .


شركة تويوتا أنتجت سيارة تدعى كورونا، ما بين عامي 1957 و2001 ، وتعنى كورونا باللاتينية التاج، وقد كان لدى تويوتا سيارة “كراون” (التاج) قبل تقديم وطرح طرازها الكورونا.


استمرت الشركة خلال 44 عاما فى انتاج «تويوتا كورونا»، وحظيت بما يصل إلى 10 أجيال، وقد أُجري على المركبة العديد من التغييرات حتى عام 2001 .

اقرأ ايضا: 

تطور خطير.. العلماء يصدمون الجمهور بفترة حضانة كورونا الحقيقة

الصين تزف بشرى جديدة عن كورونا.. تفاصيل


ويمكن الإشارة إلى أن «كورونا» كانت في عدة صورة  من بينها طراز مركبات كوبيه ذات بابين، أو سيدان بأربعة أبواب، وغيرها، كما أنه عند الحديث عن المحركات، فقد تضمنت كل شيء، بدءًا من 1.5 لتر إلى 2.4 لتر. وكانت هناك سيارات «كورونا» بمحرك ديزل، فضلًا عن أنه تم إنتاج السيارة بنظامي الدفع الشهيرين RWD وFWD في مراحل مختلفة من عمرها.

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم
كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم
كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم
كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم
كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم
كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم
كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة يناير الجاري .. صور

تويوتا اليابانية تتحدى كورونا الصيني

تعرف على سبب سحب تويوتا لـ 3.2 مليون سيارة حول العالم

بعد دعوته المواطنين الهولنديين لتجنب المصافحة بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي يقع في خطأ مع ضيفه.. فيديو

نائبا وزيري الطيران والسياحة يتابعان إجراءات مواجهة كورونا في مطار القاهرة

كورونا يقتل 180 عسكريا في كوريا الشمالية.. وكيم جونج أون يهدد بتصفية مسئولي الصحة

ترشيحاتنا

تصفيات أمم أفريقيا مهددة بالإيقاف والسبب مجموعة مصر

السعودية: حالتا كورونا من مصر.. وهذه تفاصيل انتشار الفيروس في المملكة

أبوجبل: شيكابالا تصدى لـ عضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي

يحتاج لـ حقن بـ 10 آلاف دولار شهريا.. إعلان تفاصيل وسبب مرض مؤمن زكريا الغامض

أبناؤه احتفلوا به.. عجوز أردني عمره 103 سنوات يعقد خطوبته

«الأغا» لص.. أردوغان يسرق 25 مليار دولار من البنك المركزي الليبي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم

أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك

هنتعشى إيه النهاردة .. كوردن بلو وأرز مقلي وسلطة كول سلو