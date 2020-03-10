كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم

فى الوقت الذى يكرهه الجميع يقوم البعض بالاشتياق إليه والتفكير فى الماضى بكل اشكاله المفرحة ، وهو اسم " كورونا " حيث أصبح هذا الاسم مرتبطا بالفيروس القاتل الذي يجتاح العالم منذ أسابيع وقتل المئات من المواطنين فى أنحاء البلاد ، ولكن البعض يتذكر بهذا الاسم السيارة الكلاسيكية ذات التاريخ العريق وهي " تويوتا كورونا ".

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وبالتحديد من الهند، قام الشاب براث غوهيل، بنشر عدد من التدوينات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى ليذكرنا بسيارة تويوتا كورونا وتاريخها الكبير والعريق .





شركة تويوتا أنتجت سيارة تدعى كورونا ، ما بين عامي 1957 و2001 ، وتعنى كورونا باللاتينية التاج، وقد كان لدى تويوتا سيارة “كراون” (التاج) قبل تقديم وطرح طرازها الكورونا .





استمرت الشركة خلال 44 عاما فى انتاج «تويوتا كورونا»، وحظيت بما يصل إلى 10 أجيال، وقد أُجري على المركبة العديد من التغييرات حتى عام 2001 .

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ويمكن الإشارة إلى أن «كورونا» كانت في عدة صورة من بينها طراز مركبات كوبيه ذات بابين، أو سيدان بأربعة أبواب، وغيرها، كما أنه عند الحديث عن المحركات، فقد تضمنت كل شيء، بدءًا من 1.5 لتر إلى 2.4 لتر. وكانت هناك سيارات «كورونا» بمحرك ديزل، فضلًا عن أنه تم إنتاج السيارة بنظامي الدفع الشهيرين RWD وFWD في مراحل مختلفة من عمرها.