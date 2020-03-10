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محافظات

تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:13 م
دورة تدريبية في البحيرة
دورة تدريبية في البحيرة
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جمالات الدمنهوري

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة فعاليات خطة شهر مارس فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.


وتم تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان(تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة) لمدة ٣ أيام بمشاركة ٥٠ متدربة وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وبإشراف وحضور المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع والدكتور حسام الغلبان بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بدمنهور .


وأوضحت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن التدريب يهدف إلى تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال تعليمهم حرف يدوية تستطيع من خلالها إقامة مشروعات صغيرة بأقل التكاليف.

وأشارت إلى تقسيم المتدربات إلى مجموعتين بالتوازي، حيث تعمل المجموعة الأولى على ورش الحرف اليدوية  وفي نفس الوقت تتلقى المجموعة

الثانية المحاضرات النظرية.


ومن جانبه ألقى الدكتور حسام الغلبان محاضرة بالمجموعة الأولى بعنوان " فن التحفيز الذاتى"  استهدفت شرح كيفية التغيير من أنفسنا والقيم

المجتمعية والمؤثرات الداخلية والخارجية للفرد.


فيما بدأت المجموعة الثانية بالتدريب من خلال ورش الحرف اليدوية والتى شملت تعليم التطريز على القماش وأعمال الخرز والكروشيه وغيرها.



تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة.. دورة تدريبية في البحيرة
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