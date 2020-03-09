مراكب النجاة.. تدريب الفتيات على أعمال المكرمية والكروشيه في البحيرة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة اليوم الإثنين بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ومكتبه مصر العامه بدمنهور احتفالية باليوم العالمي للمرأة.





وذلك تحت عنوان ( مراكب النجاه ) ورعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وبإشراف المهندسة زكية رشاد مقررة فرع البحيرةوبحضور الدكتور حاتم أبو النجا وكيل الوزاره التضامن الاجتماعي بالبحيرة ولفيف من السيدات.





ووجهت المهندسة زكية رشاد مقرره فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة باهمية دعم السيدات في مجال الأعمال لما له من فوائد عديدة علي الأسر المصرية لتوفير حياة كريمة وللحد من الفقر والهجرة الغير شرعيه مشيرة إلى ضرورة البحث عن وسائل جديدة لتسويق منتجات المرأة الحرفية علي ثلاثة اتجاهات أسرية ومحلية وقومية.





ومن جانبه الدكتورحاتم أبو النجا وكيل الوزاره التضامن الاجتماعي بالبحيرة علي أهمية منظمات المجتمع المدني في دعم المرأة المصرية، من ضمنها فى مجال الأسر المنتجة التي قدمت العديد من النماذج الناجحة، مشيرًا الي وجود العديد من المنح التي قدمتها مديرية التضامن للمرأة البحراوية لدعمها وتطوير انتاجها وصقل مهاراتها ، مشيدًا بدور فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة فى مساندة الغير قادرات والمعيلات .





تضمن برنامج الاحتفال باليوم العالمى للمرأة تنظيم ماراثون بمشاركة ما يزيد علي 100 سيدة وفتاة بشارع الكورنيش بدأ من أمام كلية التمريض وانتهي بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور .





كما قام المجلس بتقديم عددًا من السيدات اللائي نجحن في تقديم أنفسهن لسوق العمل من خلال مهن حرة، وقمن بعرض خبراتهن في مجال العمل مقدمات عددًا من النصائح للسيدات الراغبات في دخول سوق العمل .





واشتمل الاحتفال تنظيم عدة ورش عمل بمشاركة العشرات من السيدات والفتيات تحت إشراف المدربة شادية السنهوري، مؤسس ورشة لتدريب السيدات علي فنون المكرمية والمدربة غادة يوسف المتخصصة فى التدريب علي فنون الكروشية بالإضافة الي ورشة رسم بمشاركة عدد من الطالبات رسومات معبره عن اشكال العنف ضد المراة والهجرة غير شرعية.



