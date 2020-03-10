ترامب يكشف حقيقة إصابته بكورونا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خضوعه للفحص لاكتشاف إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19"، مشيرا إلى أنه لا يعاني أيا من أعراض الفيروس.





ودعا ترامب الأمريكيين إلى البقاء هادئين، موضحا أن الفيروس سيزول.





وأعان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن ترامب في صحة ممتازة، ولم يتواصل عن قرب أو بشكل مطول مع أي شخص مصاب.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن أن عضوين في الكونجرس، اجتمعا مع ترامب مؤخرا، قررا الخضوع لعزل صحي ذاتي بعد لقائهما بشخص مصاب بالفيروس.

وتعهد ترامب بالكشف عن خطوات "كبرى" لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار إن الحكومة الأمريكية لا تعرف عدد الأمريكيين الذين تم اختبارهم للكشف عن الفيروس، حيث لا يزال نقص مجموعات الاختبار يعيق جهود احتواء انتشار الفيروس بسرعة.



