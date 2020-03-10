ضبط 6 متهمين جدد في واقعة حريق خط أنابيب السولار ببنها

ألقت مباحث القليوبية القبض على 6 متهمين جدد فى حادث حريق بموقع خط سولار"مسطرد - طنطا" بأحد المصارف التابعة لعزبة شرارة بقرية ميت عاصم دائرة مركز بنها.

وضبط بحوزتهم المعدات التى تسببت فى كسر خط السولار وإشعال النيران فيه، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط متهمين آخرين جار تحديدهم وضبطهم.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء احمد عشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بتلقيه بلاغا بنشوب حريق فى موقع خط سولار"مسطرد - طنطا" بأحد المصارف التابعة لعزبة شرارة بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية وجري الدفع بخزان الإطفاء الإستراتيجي وسيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية وتم غلق المحبس الرئيسى والسيطرة على الموقف تماما وإخماد ألسنة اللهب وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.