يحول جسمك لماكينة حرق.. أفضل رجيم لفقدان الوزن دون الشعور بالتعب

رجيم التمر واللبن فى اسبوع يعد حل مثالى للتخلص من السمنة واسترجاع رشاقتك فيحلم الجميع بجسم مثالي وصحي إليك رجيم التمر واللبن فى اسبوع هو أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن دون الشعور بالتعب أو التعرض لأي مشكلة صحية
هناك العديد من الطرق لحرق الدهون وجعل عملية الحرق أسرع مثل التمارين واتباع نظام غذائي جيد وتناول أنواع الأطعمة التي تساعد في هذه العملية.
اتباع رجيم التمر واللبن فى اسبوع هو وسيلة مثالية لفقدان الوزن. لها فوائد أكثر مما تتوقع
1- هو خالي من الكوليسترول. كما أنه لا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون.
2- من خلال تناول التمور ، يمكنك استبدال الأطعمة الدهنية به والتي تمنحك المواد المغذية لنفس الكمية من السعرات الحرارية.
3- يعتبر مصدرا مثاليا للبروتين.
وتعد عيوب رجيم التمر والحليب فى اسبوع :
تعد أبرز عيوب رجيم التمر والحليب فى اسبوع هى افتقاره إلى بعض الفيتامينات والمواد المغذية الهامة كما أن نسبة البروتين التي فيها قليل ، وبعد فترة تبدأ الآثار الجانبية بسبب نقص البروتين والمعادن والألياف والفيتامينات في الظهور
يمكنك اتباع حمية التمر واللبن بين 3 و 5 أيام.
الفطور (7-9 صباحًا):
تناول خمسة تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن.
أول وجبة خفيفة
(12:00):
تناول ثلاثة تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن.
الغداء
(3 مساءً):
تناول تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن.
وجبة خفيفة ثانية
(الساعة السادسة ):
تناول ثلاثة تمرات مع 4 أكواب من اللبن
العشاء
(الساعة الثامنة ):
تناول 5 تمرات مع كوب من اللبن أو اللبن.
يساعد رجيم التمر والحليب فى اسبوع لتحويل جسمك لمكينة لحرق الدهون فلا تترددى فى تجربته بعد استشارة طبيبك