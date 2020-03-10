الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة على القاهرة خلال 72 ساعة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الإستقرار في حالة الأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت.





وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نشهد أمطار الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر". شديدةوالوجهشمالمناطق من





وتابع محمود شاهين:" القاهرة سوف تشهد أمطارا شديدة الغزارة وتجمعات مائية، ولن نشهد شبورة مائية خلال الأيام المقبلة وكمية الرطوبة ستكون في سقوط الأمطار".





وأكمل محمود شاهين:" نشاط الرياح شديد ويصل لحد العاصفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، وتصل سرعتها في بعض الأحيان إلى 70 كيلو متر في الساعة".



