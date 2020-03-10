مطار القاهرة يبدأ في تعقيم صالات الركاب لمواجهة فيروس كورونا ..صور

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، تعقيم صالات السفر والوصول، وسيور الحقائب وعربات نقل الحقائب وكاونترات السفر والجوازات ومداخل ومخارج الصالات وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، بالتعاون مع الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، بدأت بتسيير فرق التعقيم بكل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي تحت إشراف الحجر الصحي.





وقامت سلطات المطار، برش كميات كبيرة من المطهرات ومواد التعقيم في أماكن تواجد الركاب والحقائب وكذلك العاملين بالمطار في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس القاتل.





جدير بالذكر أن عددًا من الدول علقت طيرانها خلال اليومين الماضيين، إلي القاهرة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ونشره بين الدول، وذلك وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية بتحجيم الحركة والتنقل بين الدول.