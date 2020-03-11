نذرت صيام الاثنين والخميس ولم أستطع الوفاء ماذا أفعل ؟ .. البحوث الإسلامية يرد





وأضافت أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة ايام، مشيرة إلى أن «كفارة اليمين»، هي إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية، أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.



وتابعت: "فإن لم يجد صام ثلاثة أيام"، لافتة إلى أنه إذا كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره.





كفارة النذر عند العجز عن الوفاء به

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى عليه قضاء أيام فى شهر رمضان ولا يقدر على الصوم فعليه إطعام مسكين عن كل يوم.





وأضاف عاشور، خلال البرنامج الإذاعي دقيقة فقهية، ردا على سائلة "نذرت صيام شهر ولم أستطع لكبر السن؟ أن عدم التمكن من الوفاء بالنذر لعذر مرضي فعلى السائلة أن تطعم مسكينا عن كل يوم فإن لم تستطع فإطعام عشرة مساكين ككفارة يمين.





هل يجوز النذر بصيام رمضان





أرسل شخص سؤالا الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول فيه : نذرت أن أصوم ثلاثة أشهر إذا شفيت ابنتي من مرضها والحمد لله شفيت ، فهل يحتسب شهر رمضان من الأشهر الثلاثة ؟.



رد الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر على صفحة الإفتاء أنه لا يجوز إدخال شهر رمضان فيما نذرت فقد نذرت 3 أشهر صيام فعليك ان توفي بالنذر ولو تصادف وجود شهر رمضان فعليك بشهر آخر لأن صيامك رمضان على الوجوب اي تكليف من الله عز وجل يجب ان تؤديه فلا يدخل في حساب النذر مطلقا. أما إذا كنت نذرت أن تصوم رجب وشعبان مع رمضان فهنا يجوز فالأمر متعلق بمنطوق النذر ونيتك.





اقرأ المزيد:





قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك وجب الوفاء به؛ أما إذا كان على معصية فلا يجب الوفاء به، منوهة بأن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: «نذرت أن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأنا الآن لا أستطيع فماذا أفعل ؟»، أن من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: « كفارة النذر كفارة اليمين».