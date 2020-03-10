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حوادث

مقتل شخصين فى ظروف غامضة بالقليوبية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث قيام مجهولين بإطلاق الرصاص على شخصين يستقلان سيارة ملاكى بمركز طوخ مما أدى إلى مصرعهما.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي يفيد بسماع طلقات نارية على جانب طريق كفر الجمال - برشوم وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة ملك محمد س م " وبها تهشم بالزجاج الأمامي والخلفي نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليها من سلاح آلي.


وتم العثور على جثة قائد السيارة المدعو " م.ز.س " والمطلوب أمنيًا في عدة قضايا كما تم العثور على جثة " م.ع.ك " والمحكوم عليه في عدة قضايا سلاح ومخدرات، كما تم العثور على ٢طبنجة إحداهما مبلغ بسرقتها والأخرى غير مبلغ بسرقتها كما تم العثور على مبلغ ١٧٨٤٥ جنيها.


وأكدت التحريات أن مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقا أعيرة نارية من سلاح آلي على المجنى عليهما، مما أسفر عن قتلهما فيما تواصل قوات الأمن البحث عن الجناة وكشف ملابسات الحادث.

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