اشترى iphone 8 بـ 4000 جنيه.. تعرف على السر

يبحث عشاق الهاتف الذكي الأشهر في العالم آيفون عن أفضل الأسعار لشراء إحدى نسخه المميزة، بسبب سعره المرتفع الذي يعيقهم عن اقتناء ما يفضلون من إصداراته، وبفضل الخصومات العشوائية التى تسهل عليهم اقتناء آيفون جديد بسعر أقل بكثير.
وبحسب موقع فون آرينا التقني، يمكنك اقتناء نسخة جديدة من هاتف iPhone 8 سعة 64 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 250 دولارا أمريكيا، ما يعادل 4000 جنيه مصريًا.
ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2017.
ويقدم iPhone 8 أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة مميزة، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.
ويمكنك شراؤه من منصة امازون عبر هذا الرابط.