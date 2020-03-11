بعت شرائط إسلامية أمام الجوامع.. مفاجآت في حياة مغني بنت الجيران عمر كمال قبل الشهرة.. فيديو

روى الفنان عُمر كمال، مطرب المهرجانات المعروف قصة كفاحه في الحياة وصعوده على سلم الأغنية، مؤكدًا أن طريقه لم يكن مفروشًا بالورود وكان صعبًا.





وقال "كمال"، في حواره ببرنامج "نفسنة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، :"شقيت شوية قبل ما ربنا يشاور عليا، ولدت في أسرة متوسطة وعلى أد حالنا كدا، ووالدي كان ملتزما ولم يسمح لي غير بيع الشرائط أمام الجوامع، وبعدها شقيت وعملت شريط فشل فشل ذريع عام 2008".





وأضاف مغني المهرجانات، :"عملت في مطعم كاشير، وفي نفس الوقت ذهبت لتعلم الموسيقى، وبعد أن أنهيت الخدمة العسكرية أخدت الميراث، وصرفت كل الأموال على ألبوم غنائي وخسر، وضيعت كل الأموال، ونزلت الأغنية على النت، ولم تلق أي رد فعل".



