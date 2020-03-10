هاني حتحوت يسخر من قرار اتحاد الكرة بمنع الجماهير من حضور مباريات الدوري.. فيديو

سخر الإعلامي هاني حتحوت، من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، على منع الجماهير من حضور مباريات في جميع المسابقات الرياضية في مصر.









وأضاف "حتحوت"، خلال تصريحاته على فضائية "صدى البلد" في برنامج "الماتش"، أن ما فعله اتحاد الكرة لا يعتبر قرارا حيث إن الدوري في الأساس بدون جمهور وهذا القرار لا يمثل شيئا.









وتابع منفعلًا "إذا كنت تريد أن تستعرض قرارا، كان من الممكن أن تقول إلغاء حضور جماهير في مباراة مصر القادمة أمام توجو".





وأشار حتحوت إلى أن، ما فعله اتحاد الكرة مثير للسخرية ولا نجد فيه أي قرار، يشبه المثل الذي يقول "ما هو الماء هو الماء".







