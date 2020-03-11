تعرض لأول مرة.. شاهد فيديو كليب لأغنية تجمع إدوارد بابنته

قال الفنان أدوارد ، إنه تم إصدار أول فيديو كليب لأغنية شارك فيها هو وابنته بعنوان «رايحة لصحباتاتي».





وعرضت الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج " صاحبة السعادة"، الفيديو كليب لأول مرة وبشكل حصري.





وأضاف إدوارد في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم إنتاج الفيديو كليب بحب وكل فريق العمل المشارك فيه شباب، والفيديو كليب قريب من شكل مونولوج فؤاد المهندس وشويكار".





وتابع غدوارد:" علاقتي بأبنائي علاقة الاصدقاء والصحاب"، مضيفا:" ابويا حببني في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية".





وأضاف إدوارد:" ابنائي أحبوا الموسيقى الغربية وأكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".





ومن جانبها قالت ماريا إدوارد ابنة ادوارد:" بدأت الغناء منذ طفولتي وصوتي مكنش حلو، وبدات اشتغل على نفسي وحصلت على دروس غناء وحبيت الموسيقى، وعزفت آلات كثيرة".