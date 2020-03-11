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توك شو

تعرض لأول مرة.. شاهد فيديو كليب لأغنية تجمع إدوارد بابنته

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:00 ص
ادوارد
ادوارد
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هاني حسين
قال الفنان أدوارد، إنه تم إصدار أول فيديو كليب لأغنية  شارك فيها هو وابنته بعنوان «رايحة لصحباتاتي».

وعرضت الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج " صاحبة السعادة"،  الفيديو كليب لأول مرة وبشكل حصري.

وأضاف إدوارد في حواره  مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"،  :" تم إنتاج الفيديو كليب بحب وكل فريق العمل المشارك فيه شباب،  والفيديو كليب قريب من شكل مونولوج فؤاد المهندس وشويكار".

وتابع غدوارد:" علاقتي بأبنائي علاقة الاصدقاء والصحاب"، مضيفا:" ابويا حببني  في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية".

وأضاف إدوارد:"  ابنائي أحبوا الموسيقى الغربية وأكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".

ومن جانبها قالت  ماريا إدوارد ابنة ادوارد:" بدأت الغناء منذ طفولتي وصوتي مكنش حلو، وبدات اشتغل على نفسي  وحصلت على دروس غناء وحبيت الموسيقى، وعزفت آلات كثيرة".
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