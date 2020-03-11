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هل ينتهي كورونا في الصيف ؟.. تفاصيل مرعبة.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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البهي عمرو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان هل ينتهي كورونا في الصيف؟، وجاء فى التقرير أن عشرات آلاف المصابين ووفيات تتصاعد يوميًا.


وقال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي، إنه يأمل أن يختفى فيروس كورونا فى فصل الصيف، موضحًا أن الجميع يتمنى ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم بأن ينتهى الفيروس فى الصيف.


وأشار أستاذ الطب الوقائي، إلى أن فيروس كورونا ظهر منذ شهرين ولا أحد يعلم متى سينتهى وهل سيختفي فى الصيف أم لا؟.


وأوضح أستاذ الطب الوقائي أن فيروس كورونا سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار ومن الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميًا ويختفى فى الصيف مثل الإنفلونزا.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن سُبل الوقاية للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:

1- نظّف اليدين بالصابون والماء أو معقم يدين كحولي.

2- عند السعال والعطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بثينة مرفق الذراع.

3- تجنّب المُخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد والأنفلونزا.

4- قم بطهي المنتجات الحيوانية والطيور والبيض جيدًا.

5- تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات  المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

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