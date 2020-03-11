AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

محافظ أسوان يلتقي المدير الإقليمي لـ برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.. تحسين التغذية للأطفال والسيدات الحوامل.. وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
  • محافظ أسوان يلتقي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة
  • دعم صغار المزارعين لتحسين مستوى المعيشة
  • تحسين التغذية للأطفال والسيدات الحوامل
  • تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل مخلفات النخيل وقصب السكر
  • التوسع فى التصنيع الزراعى والمشروعات الداجنة والإنتاج الحيوانى



التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بماجستيك هايلى المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP)، وذلك ضمن زيارته للمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ و اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الزراعة والمكتب الفنى، وذلك من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) ومن أجل تحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر احتياجًا.

وتناول اللقاء استعراض مجالات ومحاور عمل البرنامج داخل قرى ونجوع المحافظة والتى من أبرزها دعم صغار المزارعين من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين ، وأيضًا تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية مع تحسين التغذية للأطفال والسيدات الحوامل وخاصة أن أسوان تأتى ضمن 7 محافظات تشهد العديد من الأنشطة لبرنامج الغذاء العالمى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطويع أولويات المطالب الجماهيرية ضمن محاور العمل.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الرائد لبرنامج الغذاء العالمى وهو الذى يأتى متوازيًا مع الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستوى معيشة أفضل وخاصة للمزارعين من خلال مبادرات الرئيس السيسى فى هذا الإتجاه والتى من أهمها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة وغيرها.

وطالب المحافظ بإنشاء مقر ومركز لبرنامج الغذاء العالمى فى أسوان بإعتبارها عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية وجسر التواصل بين مصر وأشقاءها فى القارة السمراء ، وهو الذى سيساهم فى دعم محاور عمل البرنامج والتوسع فى أنشطته داخل القرى والنجوع والمناطق النائية ليعزز ذلك الخدمات المقدمة للمزارعين ، ولا سيما فى مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل مخلفات النخيل وقصب السكر وغيرها، فضلًا عن تحقيق القيمة المضافة بالتوسع فى التصنيع الزراعى والمشروعات الداجنة والإنتاج الحيوانى .

وأضاف أشرف عطية بأننا نعمل فى منظومة متكاملة تستهدف الإرتقاء بحياة المواطن البسيط سواء من خلال المبادرات الرئاسية أو المشروعات الجارية فى البنية التحتية والخدمية   أو التشجيع والدفع لنجاح هذه البرامج للوصول إلى أهدافها لتحقيق التنمية المستدامة .

ومن جانبه أوضح ماجستيك هايلى بأن محاور عمل برنامج الغذاء ينفذ أنشطته فى 8 قرى على مستوى المحافظة تشمل قريتى بنبان بحرى والمنصورية بمركز دراو ، وقرى المنشية الجديدة والسلسلة والكفور والرغامة شرق والرغامة غرب بمركز كوم أمبو ، بجانب قرية كلابشة الجديدة بمركز أسوان .

ولفت إلى أن الخطة الإستراتيجية للبرنامج ترتكز على التنسيق وتطويع الإمكانيات بما يتواكب مع أولويات العمل التنفيذى للحكومة من أجل تمكين المجتمعات الأكثر إحتياجًا والتى يصعب الوصول إليها فى العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الإجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية ، بالإضافة إلى التمكين الإقتصادى للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب ، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة ، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة للمدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة تقديرًا لدور المنظمة الدولية فى دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أجل تمكين المرأة.. وزيرة التعاون الدولى تبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمى تعميق الشراكة

القباج تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي

الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى يدعمون صغار المزارعين فى الأقصر..صور

التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزارعين في الفيوم

يستفيد منه 2414 طالبا بـ 114 مدرسة.. منظومة لتسليم السلع الغذائية في أسوان.. صور

محافظ أسوان يلتقى المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمى

ترشيحاتنا

إعلامي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السيطرة على فيروس كورونا

نيران صديقة.. إعلامية لبنانية: إصابة حسن نصر الله بفيروس كورونا

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور .. فيديو

النصر يحمي العبيد من الإيقاف أمام الهلال في الدوري السعودي

بعد اكتشاف سر العلاج.. الصين تفكك مستشفيات كورونا.. فيديو

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها