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رياضة

انتهاء رحلة مورينيو.. لايبزيج يكتسح توتنهام ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:00 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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إسماعيل محمود
حجز نادي لايبزيج الألماني أولى بطاقات دور ربع النهائي، وذلك بعد تكرار فوزه على ضيفه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وصيف النسخة السابقة، بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح مارسيل سابيتزير التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع لوريس حارس مرمى الفريق الإنجليزي التعامل معها، لتسكن شباكه معلنة عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 21، عاد سابيتزير ليسجل الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى عن طريق أنخلينيو، قابلها اللاعب النمساوي برأسه في شباك لوريس، مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

حاول توتنهام تسجيل الهدف الأول له على استحياء، وكان قريبًا من تحقيق ذلك عن طريق لاعبه لو سيلسو بتسديدة رائعة، لكن حارس لايبزيج تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، لم يختلف الأمر كثيرًا عن الشوط الأول، حيث استمر نادي لايبزيج في ضغطه على النادي الإنجليزي، حتى استطاع عن طريقه لاعبه البديل فورسبيرج من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86، لتنتهي رحلة أولاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في البطولة.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية لندن، قد انتهت بفوز لايبزيج بهدف نظيف، ليفوز لايبزيج بمجموع المباراتين 4-0.
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