شباب الأحزاب: الحزب يعتبر منصة حوار لجميع القوى الأيدلوجية في المجتمع.. فيديو

أكدت سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنوع في الأحزاب مقبول، مؤكدة أنها تتمنى أن يكون هناك تواجد لقوائم انتخابية مؤيدة ومعارضة فكل مؤسسات القوى السياسية تعمل على ذلك.





وأضافت سعيد خلال وجودها ضيفة ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e" أن الحزب يعتبر منصة حوار جامعة لأكثر من 25 حزبا سياسيا ومجموعة من شباب السياسيين بتنوع أيدلوجياتهم وأفكارهم، مشيرة إلى أن الحزب يعمل على تنوع كافة الأفكار.





وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحزب أصدر قواعد أدبية لأعضائه مستندة على ميثاق العمل الخاص بها ليس فقط لتنظيم عملها ولكن أيضًا في ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، والعمل الجماعي القائم على تقبل الاختلاف.





وأشارت سها سعيد، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب دائما ما تعمل على إعلاء المصلحة الوطنية والعمل الجماعي وتقديمهما علي المصلحة الحزبية والفردية.





وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن التنسيقية تتبنى عدم الإساءة أو توجيه النقد لأي مؤسسة سياسية تعمل في إطار القانون والدستور.