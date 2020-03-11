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محافظات

سكرتير عام مطروح يتابع حادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع 4 أشخاص

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين بالكيلو ٥٠ طريق مرسي مطروح السلوم بمنطقة المثانى بمدينة النجيلة.

وقام المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام بتفقد مستشفى مطروح العام للاطمئنان على الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة تيسير الإجراءات اللازمة لأسر المتوفين.

وأكد خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحادث أسفر عن مصرع  أربعة شباب هم ؛ مهنا صالح أبو بكر ١٩ عاما، وعبد الرحمن أبو بكر علي،18عاما ،وحمزة مفتاح راتوي، 17عاما ، وعبد السلام عبد الحميد سعيد، 17عاما كما أسفر عن إصابة اثنين آخرين وهم عبد الكريم يونس عبد الرسول، 1٩ عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر، وأسامة يعقوب عطية 19 عاما ، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر اشتباه كسر بالساق اليسرى، تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

تم رفع السيارة من الطريق الدولي وفتح الطريق والسيارتين تحت تصرف الشرطة  واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
سكرتير عام مطروح يتابع حادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع 4 أشخاص
سكرتير عام مطروح يتابع حادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع 4 أشخاص
سكرتير عام مطروح يتابع حادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع 4 أشخاص
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