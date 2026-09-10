بطرس نادر.. قبطي يتولى شياخة قرية بهجورة بنجع حمادى

تولى بطرس نادر شياخة قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، مؤكدًا أن محبة أهالي القرية ودعمهم كانا الدافع الأساسي وراء ترشحه لتولي المسؤولية.

وقال بطرس نادر، إنه حفيد عائلة سميري ببهجورة، ويعمل مهندسًا زراعيًا، مشيرًا إلى أنه تم ترشيحه لمشيخة بهجورة، وتم قبول الترشيح، معربًا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ترشيحه.

وأضاف: «محبة الناس هي اللي شجعتني على الترشيح، في قبول وعِشرة ومحبة وسلام بين الناس وبينّا».

وتابع: «شوفت دعم ومحبة في عيون الناس وقلوبهم، وأنا ما استاهلش منهم كل المحبة دي وبشكرهم جدًا على قبولهم، وأنا خادم الكل».

وأكد بطرس نادر أن خدمة أهالي القرية والعمل على حل مشكلاتهم ستكون على رأس أولوياته، قائلًا: «أي مشكلة بنحاول نحلها، وبندخل بيت العيلة، وكلنا واحد ومفيش فرق بينا وعايشين تحت سقف واحد»



