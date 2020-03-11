محمد صلاح يبعث برسالة ضاحكة لـ جمهوره قبل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

حرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بـ صور له من مران الفريق الأخير قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاء العودة من منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.





ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عددًا من الصور له وهو يضحك من مران الفريق أمس وعلق بصوره كرة قدم.