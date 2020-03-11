AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يبعث برسالة ضاحكة لـ جمهوره قبل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:03 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
حرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بـ صور له من مران الفريق الأخير قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاء العودة من منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عددًا من الصور له وهو يضحك من مران الفريق أمس وعلق بصوره كرة قدم.

ويستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء، ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاء العودة من منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتلقي ليفربول هزيمة بهدف دون رد على يد أتلتيكو، في مباراة الذهاب، والتي جمعت بينهما قبل أسبوعين، في العاصمة الإسبانية "مدريد" .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 غيابات عن مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول بـ دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتلقى الهزيمة من أتلتيكو مدريد 0-1 في دوري أبطال أوروبا

نجم ليفربول يسخر من احتفالات أتليتكو مدريد

حسابات التأهل.. ماذا يحتاج ليفربول وأتلتيكو مدريد لحسم مقعد في دور الـ 8 بأبطال أوروبا

محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

رقمان سلبيان لـ كلوب مع ليفربول في ليلة السقوط أمام تشيلسي

ترشيحاتنا

بعد هدف جمال حمزة.. نجم الزمالك يكشف توسل شادي محمد: خفوا علينا

بيان وزارة الشباب صادم.. تعليق تامر أمين على خبر إلغاء الدوري العام.. فيديو

رسميا .. استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك بـ أبطال أفريقيا

موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر .. تفاصيل

مكنش عندهم موت .. أحمد عكاشة: انتقل إلى رحمة الله تعالى كلمة فرعونية

وليد عبداللطيف: رئيس الزمالك لم يطلب مني الاعتذار بسبب واقعة الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها