تعرف على أقسام كلية زراعة بـ جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن كلية الزراعة تضم خمسة عشر قسمًا هم " قسم الإنتاج الحيوانى، وقسم أمراض النبات، وقسم الاقتصاد الزراعى، وقسم الهندسة الزراعية، وقسم إنتاج الدواجن، وقسم علوم الأغذية، وقسم علوم الأراضي، بالإضافة إلى قسم إنتاج المحاصيل، وقسم المجتمع الريفى والإرشاد الزراعى، وقسم وقاية النبات، وقسم المحاصيل، وقسم البساتين، وقسم النبات الزراعى، وقسم الكيمياء الحيوية الزراعية، وقسم الميكروبيولوجيا الزراعية، وقسم الوراثة.





واضاف جلال تصريحاته ل صدي البلد ان قسم الإنتاج الحيوانى يهتم باستخدام أحدث طرق التدريس النظري والعملي مع التدريب المكثف للخريج بالقطاعات الإنتاجية والوحدات والمراكز البحثية المتاحة، وتأهيل الخريج للعمل بشركات الإنتاج الحيوانى والداجنى والشركات المكملة لها وذلك بالتنسيق مع رجال الأعمال ومديري الشركات، وتقديم الخبرة والمشورة العلمية لأصحاب الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمواطنين وذلك فيما يتعلق بمشكلات رعاية وإنتاج الحيوان، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات المحلية والدولية للوقوف على أحدث الأبحاث والتقنيات في ذلك المجال، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.





كما يؤهل البرنامج الخريج علميا وميدانيا للعمل بمجالات الإنتاج الحيوانى بقطاعاتها المختلفة والربط بين المجتمع والجامعة من خلال تقديم الخبرات والاستشارات العلمية والعملية للشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمساهمة الفعالة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال توظيف خريجي القسم في مختلف مزارع الإنتاج الحيوانى ومصانع تركيب الأعلاف وتصنيع مركزات وإضافات الأعلاف.





قسم الاقتصاد الزراعي

ويقوم القسم بإجراء البحوث والدراسات في اقتصاديات الزراعة المصرية في نواحي الإنتاج والتكاليف والتسويق والتمويل ودراسة المشكلات الاقتصادية التي تواجه التنمية الريفية المصرية ووضع حلول علمية لها بالإضافة إلى دراسة اقتصاديات التعاونيات الزراعيــة المصرية.





قسم أمراض النبات

ويهتم القسم بنشر الثقافة المعرفية لتفهم طبيعة ومخاطر أمراض النبات وتحسين صحة النبات، وإنتاج غذاء آمن مع حماية البيئة من الملوثات الضارة بصحة الإنسان والحيوان والنبات، والمساهمة في تطوير المجتمع بإعداد وتنظيم برامج التعليم والتدريب في مجال صحة النبات لتأهيل القوى العاملة في مجال وقاية النبات بالمعارف والقدرات المستجدة.





قسم الهندسة الزراعية

ويهتم القسم بإعداد الكوادر الزراعية المؤهلة معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا، وابتكار ونشر تطبيقات التقانات الزراعية المحققة للإدارة الرشيدة للموارد والارتقاء بمعدلات التنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة من خلال القيام ببحوث تطبيقية لإيجاد الحلول الهندسية لمشكلات المجتمع في المجال الزراعي بالإضافة لأعمال التدريب والمتابعة، ومشاركة نشاطها العلمي البحثي محليا ً وإقليميًا ودوليًا.





قسم علوم الأغذية

ويهدف قسم علوم الأغذية بوضعه الحالي إلى إعداد كوادر فنية متخصصة في علوم الأغذية يمكنها العمل في مجالات عمليات التصنيع أو الرقابة على الجودة من النواحي التركيبية أو الكيماوية أو الميكروبيولوجية أو الحسية كذلك يمكنهم العمل في مجلات أبحاث تطوير الأغذية وتحسين خواصها وفي مجال رفع العائد الاقتصادي للمواد الأولية وحماية البيئة من التلوث. ويتم ذلك من خلال التدريس وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية.





قسم وقاية النبات

ويمنح القسم بالنسبة للدراسات العليا درجات الماجستير ودكتوراه فلسفة العلوم الزراعية في 6 برامج رئيسية هي: حشرات اقتصادية، مبيدات آفات، حيوان زراعي بالإضافة لبرنامج واحد في مجال وقاية النبات لغير طلاب القسم.





قسم المجتمع الريفى والإرشاد الزراعى

ويقوم القسم بإجراء البحوث والدراسات في اقتصاديات الزراعة المصرية في نواحي الإنتاج والتكاليف والتسويق والتمويل ودراسة المشكلات الاقتصادية التي تواجه التنمية الريفية المصرية ووضع حلول علمية لها بالإضافة إلى دراسة اقتصاديات التعاونيات الزراعيــة المصرية، كما يقوم بدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية الريفية، وتخطيط تنمية المجتمعات الريفية، وكذلك تخطيط البرامج التنموية وتقييمها، كما يهتم بدراسة الديموجرافيا السكانية الريفية وعناصرها الحيوية، والمنظمات الريفية العاملة في نطاق الريف، إضافة إلى دراسة مقومات كل من الإعلام الريفي والإرشاد الزراعي وبرامجهما وآليات العمل بهما من منظور متكامل باعتبارهما موجهان لغالبية سكان مصر.





قسم الإنتاج الحيوانى

ويؤهل البرنامج الخريج علميا وميدانيا للعمل بمجالات الإنتاج الداجنى بقطاعاتها المختلفة والربط بين المجتمع والجامعة من خلال تقديم الخبرات والاستشارات العلمية والعملية للشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة للدواجن، والمساهمة الفعالة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال توظيف خريجي القسم في مختلف مزارع الإنتاج الداجنى ومعامل التفريخ ومصانع تركيب الاعلاف وتصنيع مركزات وإضافات الأعلاف.





قسم علوم الأراضى





يهتم القسم بدراسة علوم الأراضي من ناحية النشأة والتكوين والتصنيف والحصر والخواص الكيميائية والفيزيائية والخصوبية لأنواع الأراضي المختلفة على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، ويعطى القسم اهتماما خاصا للأرض كبيئة لنمو النبات مع تقييم خواصها المختلفة وتحديد جودتها وعلاقة الأرض بالماء والنبات وكذلك تقنيات التسميد مع الرى وتحديد الاحتياجات المائية والسمادية على ضوء معطيات التربة والمياه وأثر ذلك على التلوث البيئى بصفة عامة وتلوث التربة والمياه والنبات بصفة خاصة.





يولى القسم اهتماما خاصا لمجال الأسمدة والتسميد وتغذية النبات وكذلك تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية المختلفة وتطبيقاتها في مجالات حصر الموارد الطبيعية وإدارة التربة والمياه والزراعة بصفة عامة.





قسم الكيمياء الحيوية الزراعية





وتشمل الدراسة في قسم الكيمياء الحيوية الزراعية دراسة أساسيات الكيمياء العامة والحيوية كذا الدراسات المتقدمة في فروع الكيمياء الحيوية لمرحلة البكالوريوس من خلال شعبة الكيمياء الحيوية وبعض شعب الكلية وهذه الدراسات تمكن الخريج من العمل بكفاءة بوحدات التحليل الكيميائي الأكاديمي والتطبيقي خاصة في مجالات الأغذية والأدوية وغيرها من الهيئات العلمية المتخصصة في التحاليل الكيميائية.