دولة جديدة تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا

سجلت بنما أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".





كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس القاتل.





وفي وقت سابق أكدت الوزارة أن الحكومة ستتعامل بكل شفافية بشأن فيروس كورونا.





وكانت السلطات في بنما أعلنت يوم الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لسيدة عائدة من اسبانيا.





وفي سياق آخر، سجلت الصين 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد المصابين الى 80778 حالة.



