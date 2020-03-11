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أخبار العالم

دولة جديدة تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:41 ص
بنما تسجل أول حالة
بنما تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت بنما أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس القاتل.

وفي وقت سابق أكدت الوزارة أن الحكومة ستتعامل بكل شفافية بشأن فيروس كورونا.

وكانت السلطات في بنما أعلنت يوم الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لسيدة عائدة من اسبانيا.

وفي سياق آخر، سجلت الصين 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد المصابين الى 80778 حالة.

وأعلنت السلطات هناك  وفاة 22 شخصا جراء الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد الى 3158 حالة وفاة.
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