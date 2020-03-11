«انزل يا جميل».. بوسي شلبي تحتفل بـ عيد ميلاد إيناس الدغيدي.. فيديو

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدى، بعيد ميلادها بحضور الإعلامية بوسى شلبى، وعدد من أصدقائهما، على أنغام أغنية "انزل يا جميل ع الساحة".





ونشرت بوسى، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو من الاحتفال، صحبته بتعليق: "كل سنة وإيناس ورشا طيبين.. الحوت الغاليين".



