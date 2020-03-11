«انزل يا جميل».. بوسي شلبي تحتفل بـ عيد ميلاد إيناس الدغيدي.. فيديو

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدى، بعيد ميلادها بحضور الإعلامية بوسى شلبى، وعدد من أصدقائهما، على أنغام أغنية "انزل يا جميل ع الساحة".
ونشرت بوسى، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو من الاحتفال، صحبته بتعليق: "كل سنة وإيناس ورشا طيبين.. الحوت الغاليين".
تخرجت الدغيدي في المعهد العالي للسينما في القاهرة وأخرجت أول أفلامها عام 1985، وفي حصيلتها 16 فيلمًا روائياً شاركت في عددٍ منها في التمثيل والتأليف.
دخلت عالم الإنتاج السينمائي عن طريق شركة “فايف ستارز” لتنتج وتخرج بالتعاون معها 7 أفلامٍ روائية هي "استاكوزا" و"دانتيلا" و"الوردة الحمراء" و"كلام الليل" و”مذكرات مراهقة" و"الباحث عن الحرية" و"ما تيجي نرقص" والتي لاقت الكثير من الجدل واللغط في أوساط المجتمع المصري.