البحرين تسجل 77 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا القاتل

أعلنت البحرين اليوم، الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، والذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر.





ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، كشفت وزارة الصحة عن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين البحرينيين القادمين من إيران، والبالغ عددهم 165 شخصا، حيث تبين أن 77 حالة من بينهم مصابة بالفيروس وسلامة لـ 88 الآخرين.





وأفادت الوزارة البحرينية بأنه تم نقل المصابين لإحدى مراكز الحجر الصحي الموجودة في البلاد.





وشددت الوزارة على أن عملية الإجلاء التي تمت للمواطنين أمس، الثلاثاء، كانت وفق إجراءات محكمة طبيا ومعتمدة دوليا؛ مشيرة إلى أنها قامت وفور وصول أول دفعة من المواطنين من إيران إلى مملكة البحرين على متن الطائرة المؤجرة بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة.





وبالتالي، تم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك، وتحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة وبناءً على النتائج تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي وفقا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.





وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت أمس، الثلاثاء، وصول أول دفعة من المواطنين ضمن خطة إجلائهم من إيران بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة، بما يضمن سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.



