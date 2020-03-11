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أخبار العالم

بعد فوزه في 4 ولايات.. بايدن لـ ساندرز: سنتشارك في القضاء على ترامب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:26 ص
جو بايدن وبيرني ساندرز
جو بايدن وبيرني ساندرز
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شيماء مصطفى
أصبح نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على بعد خطوات قصيرة، من الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية، بعد تحقيقه انتصارا كبيرًا وهيمنته على أربع ولايات في الانتخابات الأمريكية كان آخرها ميتشيجان.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، كان انتصار بايدن حاسما للغاية لدرجة أن حملة منافسه السيناتور بيرني ساندرز أمضت الليل في استبعاد أي تكهنات بشأن إنهاء مشاركته في الانتخابات.

لكن جو بايدن أكد خلال ألقى كلمة بعد الفوز، أنه سيعمل مع بيرني ساندرز، لهزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب؛ في انتخابات نوفمبر.

وقال بايدن: "نحن نتشارك في هدف واحد.. ومعا سنهزم دونالد ترامب".

وأضاف: "أود أن أشكر بيرني ساندرز؛ ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب".

وكانت استطلاعات رأي، نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أكدت فوز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، بانتخابات الديمقراطيين في ولاية ميتشيجان.

كما حقق بايدن، تقدما، على منافسه الرئيسي السيناتور بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بولاية ميسيسيبي.

إضافة إلى ذلك، استطاع بايدن تأمين تقدما واضحا على ساندرز في ولايتي ميزوري ومين، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويواصل الديمقراطيون اختيار مرشحهم لمنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وذلك في 6 ولايات فيما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير الثاني".

وفي وقت سابق، غرد بايدن: "أضع كل إيماني في ميتشيجان.. واذا كنت تعتقد أن الأيام العظيمة ما زالت بانتظارنا.. أتمنى أن تضع ثقتك في فريقنا".

كما شكر بايدن، عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرج؛ بعد انسحابه من السباق الديمقراطي، ودعمه لحملة "جو"؛ عقب إنفاق ملايين الدولارات على حملته.

وكان ساندرز يضع أملا كبيرا على ولاية ميتشيجان التي تتمتع بأصوات عربية ومسلمة مؤيدة للسيناتور الديمقراطي.

ويأتي فوز بايدن الجديد بعد عرض قوي يوم الثلاثاء الكبير في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث سيطر بايدن على  تكساس وأركنساس وألاباما وولايات أخرى.
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