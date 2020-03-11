بعد فوزه في 4 ولايات.. بايدن لـ ساندرز: سنتشارك في القضاء على ترامب

أصبح نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على بعد خطوات قصيرة، من الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية، بعد تحقيقه انتصارا كبيرًا وهيمنته على أربع ولايات في الانتخابات الأمريكية كان آخرها ميتشيجان .





ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، كان انتصار بايدن حاسما للغاية لدرجة أن حملة منافسه السيناتور بيرني ساندرز أمضت الليل في استبعاد أي تكهنات بشأن إنهاء مشاركته في الانتخابات.





لكن جو بايدن أكد خلال ألقى كلمة بعد الفوز، أنه سيعمل مع بيرني ساندرز، لهزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب؛ في انتخابات نوفمبر.





وقال بايدن: "نحن نتشارك في هدف واحد.. ومعا سنهزم دونالد ترامب".





وأضاف: "أود أن أشكر بيرني ساندرز؛ ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب".



