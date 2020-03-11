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توك شو

والد الشهيد عبد السلام حمادة يروى تفاصيل استشهاد نجله.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:47 ص
والد الشهيد البطل
والد الشهيد البطل عبد السلام حمادة
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ريهام فيكتور
قال والد الشهيد البطل عبد السلام حمادة، إن قبل استشهاد ابنة  بشهر واحد فقط أخبر والدته عن مكان خدمة فى سيناء بسبب الحاحها الشديد عليه، مؤكدا أنه كان يخشى اخبار والده لأنه مريض حتى لا يقيق عليه .

وأضاف والد الشهيد البطل عبد السلام حمادة، من خلال حواره الخاص ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " مع الإعلامية " خلود زهران " أن عند علمه بأن ابنه يخدم داخل سيناء حاول ابنه تطمئنه قائلًا: "متخافيش محدش يقدر يجى ناحيتنا .. ولو اسرائيل نفسها دخلت عندنا هندفنها في الأرض". 

وأشار والد الشهيد البطل عبد السلام حمادة إلى أنه فى  يوم من أيام خدمة سيناء طلب أحد العساكر المياه من الشهيد عبد السلام بصفة القائد، لافتا إلى أنه من المفترض ألا يذهب القائد لإحضار زجاجات المياه للشرب ومع ذلك قد فعل مع أحد زملائه الذى يدعى كريم سالم.

وتابع والد الشهيد أن هناك بعض الإرهابيين عددهم من 6 إلى 8 أفراد مسلحين على " موتسيكلات " أطلقوا الرصاص الحى على عبد السلام وزميله كريم ونالوا الاستشهاد فى أرض سيناء.

وأكد أن عبد السلام و كريم عاشوا أبطالًا و ماتوا أبطالًا، منوها إلى أن الأعداء مات منهم اثنان وباقى الإرهابيين فروا هاربين بعد عملتهم الدنيئة. 
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