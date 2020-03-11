والد الشهيد عبد السلام حمادة يروى تفاصيل استشهاد نجله.. فيديو

قال والد الشهيد البطل عبد السلام حمادة، إن قبل استشهاد ابنة بشهر واحد فقط أخبر والدته عن مكان خدمة فى سيناء بسبب الحاحها الشديد عليه، مؤكدا أنه كان يخشى اخبار والده لأنه مريض حتى لا يقيق عليه .





والد الشهيد البطل عبد السلام حمادة، من خلال حواره الخاص ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " مع الإعلامية " خلود زهران " أن عند علمه بأن ابنه يخدم داخل سيناء حاول ابنه تطمئنه قائلًا: " متخافيش محدش يقدر يجى ناحيتنا .. ولو اسرائيل نفسها دخلت عندنا في الأرض ". وأضافمتخافيشهندفنهافيالأرض





والد الشهيد البطل عبد السلام حمادة إلى أنه فى يوم من أيام خدمة طلب أحد العساكر المياه من الشهيد عبد السلام بصفة القائد، لافتا إلى أنه من المفترض ألا يذهب القائد لإحضار زجاجات المياه للشرب ومع ذلك قد فعل مع أحد زملائه الذى يدعى كريم سالم. وأشارأنه فىأيام خدمة سيناء المياهأنهألازملائه





وتابع والد الشهيد أن هناك بعض الإرهابيين عددهم من 6 إلى 8 أفراد مسلحين على " موتسيكلات " أطلقوا الرصاص الحى على عبد السلام وزميله كريم ونالوا الاستشهاد فى أرض سيناء.



