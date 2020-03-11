تحرير 719 محضرا تموينيا خلال شهر بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ،بشن العديد من الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال شهر فبراير الماضي، والتى أسفرت عن تحرير ٧١٩ محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها .



ومن جانبه صرح سمير صادق وكيل وزارة التموين بدمياط ،انه تم تحرير ٢١١ محضرا للمخابز لوجود مخالفات جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز والعمل بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير ٤٤٩ محضرا للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية والذبح خارج المجزر.





أما فيما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير ٥٩ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز ونقص وزن الإسطوانات.



