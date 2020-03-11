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محافظات

تحرير 719 محضرا تموينيا خلال شهر بدمياط

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:09 م
حملات تموينية بدمياط
حملات تموينية بدمياط
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زينب الزغبي
 قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ،بشن العديد من الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال شهر فبراير الماضي، والتى أسفرت عن تحرير ٧١٩ محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها .

ومن جانبه صرح سمير صادق وكيل وزارة التموين بدمياط ،انه  تم تحرير ٢١١ محضرا للمخابز لوجود مخالفات جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز والعمل بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير ٤٤٩ محضرا للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية والذبح خارج المجزر.

 أما فيما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير ٥٩ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز ونقص وزن الإسطوانات.

وأشار إلى أن هناك تعليمات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتستمر جهود المديرية للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.
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