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فن

إجراءات وقائية لماجي بو غصن في الطائرة بسبب كورونا.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:22 م
ماجي بو غصن
ماجي بو غصن
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قسم الفن
نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن فيديو لها، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت "ماجي" في الفيديو وهي ترتدي "كمامة" وقامت بتنظيف المكان الذي تنتظر فيه داخل المطار، وأيضا مقعد الطائرة، قبل ذهابها إلى دولة الإمارات، وذلك خوفا من فيروس كورونا القاتل.

وقالت ماجي بو غصن، من خلال الفيديو: "إحنا فايتين على المطار مسافرين إلى دبي لأننا لازم نسافر، فلازم أتبع كل وسائل الوقاية، ولكن القعدة في البيت أفضل والحامي الله.

وعلقت ماجي بو غصن على الفيديو قائلة: "مش مبالغة.. هيك كان وضعي اليوم بالمطار الاحتياط صراحة ضروري والحامي الله".
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