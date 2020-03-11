بـ 3 ملايين دولار للمشاركين فيه.. فيسبوك تعلن عن برنامج تحفيز المجموعات

أعلنت شركة "فيسبوك"، عن برنامج تحفيز المجموعات وهو برنامج يستمر لمدة ستة أشهر يقدم التدريب والإرشاد والتمويل لقادة المجموعات لمساعدتهم في تعزيز نمو مجموعاتهم.





وقالت الشركة فى بيان لها: "ستقضي مجموعة مختارة من قادة المجموعات ثلاثة أشهر في التعلم على يد خبراء ومدربين، ودراسة منهج مخصص حتى يتمكنوا من وضع خطة لتعزيز نمو مجموعاتهم وتحقيق أهدافهم، وبعد ذلك سيقضون الأشهر الثلاثة التالية في تنقيح وتنفيذ خططهم من خلال التمويل والدعم المستمر الذي يحصلون عليه من الشبكة الخاصة بهم وفريق متخصص لتقديم الدعم لهم خلال فترة البرنامج، سيتم تقديم ما يزيد عن 3 مليون دولار أمريكي إجمالًا للمشاركين بالبرنامج والذين يصل عددهم إلى 80 مشاركًا".





وأضافت الشركة قائلة: " إذا كنت تدير مجموعة قائمة ومؤثرة، وكنت مستعدا لتعزيز نموها من خلال استخدام تطبيقات "فيسبوك"، ولديك الوقت والطاقة للاستثمار في هذا البرنامج، فإننا نشجعك على تقديم طلب للانضمام ، إن قادة المجموعات المتواجدين في أي من مجموعة البلدان المختارة للبرنامج، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم حضور على أي من تطبيقات فيسبوك مرحب بهم لتقديم طلب للانضمام.





ويعتبر برنامج تحفيز المجموعات جزءا من برنامج قادة المجموعات الذي تقدمه شركة "فيسبوك"، والذي يعد بمثابة مبادرة عالمية تهدف إلى الاستثمار في الأشخاص الذين يقومون ببناء المجموعات، ويشمل:





- برنامج تحفيز المجموعات والذي يخصص ملايين الدولارات لدعم الأشخاص في إنشاء المجموعات وقيادتها.





يعد هذا البرنامج بمثابة عملية تطوير لبرنامج الزمالة، الذي قدم الدعم لنحو 115 قائدًا في جميع أنحاء العالم، وقد أثرت مشاريعهم إجمالًا في حياة ما يزيد عن 1.9 مليون شخص من خلال دعم المجموعات على الإنترنت، واستخدام الموارد المفيدة، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى التي يتيحها البرنامج. وشملت برامج الزمالة قادة مثل لاتاشا موريسون، التي تقود حوارا بناءً بشأن العرق، ونوح نسيالي الذي يقدم للمزارعين في أفريقيا معلومات زراعية وموثوقة وقابلة للتطبيق.





- منتدي مجموعات فيسبوك للتعلم الذي يجمع مسؤولي المجموعات ممن لديهم أهداف متماثلة في فصل دراسي تعاوني على الإنترنت يتوفر من خلاله برامج تعليمية منهجية.

- مجموعات المسؤولين المتميزين والتي تجمع ما يزيد عن 40000 قائد من قادة المجموعات لمشاركة النصائح فيما بينهم وللتواصل مع فريقنا من أجل اختبار الميزات الجديدة ومشاركة الملاحظات.





- معلومات حول المنتجات، فضلا عن التعرف على المزيد عن البرامج التي نقدمها، ويوفر نصائح وأدوات تمكنك من بدء بناء المجموعة وإدارتها وتعزيز نموها.