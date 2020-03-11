شاهد.. جامعة حلوان تشارك فى تجميل ميدان سيمون بوليفار.. والطلاب: العمل استغرق 6 أيام.. فيديو

و قالت مارينا مجدى احدى الطالبات القائمين على تجميل الجدار ان الامر بدأ عندما طلب د.خالد العنانى وزير السياحة و الاثار تجميل الجدران الخرسانية لطريق موكب نقل المومياوات الملكيه فبدأوا باختيار امهر طلبة كلية الفنون الجميلة و وقع الاختيار عليها لتكون من ضمن فريق العمل و كان هذا بمثابة مهمة كبيرة بالنسبة لها .





اوضحت ميار مصطفى احدى الطالبات ان العمل استغرق منهم ٦ ايام عمل متواصل و ان الدولة قامت بتوفير كل مايحتاجونه من خامات و ادوات و توفير جو مهيئ للعمل .





اكدت نوران نزيه احدى الطالبات ان العمل كان اكثر من ممتع و رائع و ان اكثر ما اسعدهم هو رؤية المكان مبهج بسبب عملهم و تزيينهم للجدران و اوضحت ان العقبات التى قابلتهم اثناء العمل كان الطقس السيئ من امطار و رياح شديده مما كان يسبب عزل للالوان فيضطروا لاعاده استخدام الألوان مرة اخرى.

تابعت رندا حسام احد الطالبات قائلة انها كانت اكثر من سعيده لخدمه الجمهور بتلوين الجدران الخرصانية لاستقبال موكب المومياوات و ان العمل استغرق ٦ ايام ليكون بهذا الشكل المشرف ولم تواجههم اى عقوبات الا الطقس السييء و الدولة ساعدت على تقديم مناخ قور و مناسب للعمل.

ورصدت عدسة صدى البلد مجهودات الطلاب فى تجميل جداريات ميدان سيمون بوليفار