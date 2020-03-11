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ثقافة

في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

في مبادرة منهم للتعرف على الطعام المصري وثقافات المجتمع والحضارة المصرية القديمة، زار 12 من السفراء وبعض من أعضاء البعثات الدبلوماسية بالقاهرة، محل كشرى شهير فى مبادرة منهم للتعرف على الطعام المصري.

 

وأعرب سفير المكسيك خوسيه أوكتابيو تريب عن إعجابه بطبق الكشري، مؤكدا أنه يتناول الوجبة مع عدد من أصدقاءه المصريين، مشيرا إلى أن الوجبة الأشهر في المكسيك هي التاكو والتى تتكون من عجين الذرة والذي يتم طيه على شكل نصف دائرة، وحشوه بمأكولات بحرية أو جبن أو لحوم.

 

وابدى سفير الأرجنتين إدوارد فاريلا،اعجابه بطبق الكشري لأول مرة، مؤكدا أنه سيتناوله باستمرار فيما بعد، أما سفيرة كوبا "تانيا أجويرا فيرنانديز"، وزوجها القنصل الكوبي دينيس كاساريس صرحا بأن طبق الكشري له مذاق خاص، الأمر الذي جعلهما يتناولونه أكثر من مرة خاصة للإستمتاع بالأجواء الشعبية.

 

وبدت السعادة على سفير نيبال "جهابندار براصاد آريال" عند تناوله طبق الكشري وسط أجواء القاهرة، مؤكدًا أنها تجربة فريدة ومميزة.

 

وقد شارك في هذا الوفد سفراء آخرين، من بينهم سفير نيوزيلندا جريج لويسوسفير استراليا، جلين مايلز، وسفير جورجيا ألكسندر نالبندوف، وكذلك سفيرة كولومبيا في القاهرة وزوجة الرئيس الكولومبي الأسبق، السفير آنا ميلانيا، وقد أعربوا عن إعجابهم بطبق الكشري واعتبروه تجربة مميزة.

 

ومن بين السفراء الذين شاركوا في هذا الوفد سفير أفغانستان محمد محق، وسفيرة بلجيكا سيبيل دي كارتيه وأيضًا سفيرة كمبوديا باخون فون راتاناك، والذين اعتبروا زيارتهم لكشري أبو طارق فرصة ممتازة للاستمتاع بالمذاق الشهي والجو المصري الأصيل.

 

في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري
في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري
في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري
في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري
في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري
في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري
في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري
في مبادرة للتعرف على ثقافة مصر.. سفراء العالم يتناولون وجبة كشري
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