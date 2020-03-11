البيئة تنصح كبار السن والأطفال ومرضى الصدر تجنب الأماكن المكشوفة خلال 48 ساعة

أكدت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن الأحوال الجوية غير المستقرة المنتظر أن تشهدها البلاد خلال اليومين القادمين، سوف تؤثر سلبًا على جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة .
وقالت وزارة البيئة، إنه من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.
ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.
وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.
يأتي ذلك استنادا إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية والذى يشير تعرض البلاد لحالة عدم إستقرار شديدة فى الأحوال الجوية إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس، حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة.