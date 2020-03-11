البيئة تنصح كبار السن والأطفال ومرضى الصدر تجنب الأماكن المكشوفة خلال 48 ساعة

أكدت ‏منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن الأحوال الجوية غير المستقرة المنتظر أن تشهدها البلاد خلال اليومين القادمين، سوف تؤثر سلبًا على ‏جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة .‏





وقالت وزارة البيئة، إنه من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.‏





ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى ‏الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.‏





وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من ‏مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم ‏‏01222693333.‏



