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أخبار البلد

البيئة تنصح كبار السن والأطفال ومرضى الصدر تجنب الأماكن المكشوفة خلال 48 ساعة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:23 م
عواصف وأمطار على
عواصف وأمطار على القاهرة
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قسم الاخبار
أكدت ‏منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن الأحوال الجوية غير المستقرة المنتظر أن تشهدها البلاد خلال اليومين القادمين، سوف تؤثر سلبًا على ‏جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة .‏

وقالت وزارة البيئة، إنه من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.‏

ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى ‏الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.‏

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من ‏مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم ‏‏01222693333.‏

يأتي ذلك استنادا إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية والذى يشير تعرض البلاد لحالة عدم إستقرار ‏شديدة فى الأحوال الجوية إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة.
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