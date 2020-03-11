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أخبار البلد

سائحو الفندق العائم يستكملون رحلتهم النيلية بالأقصر وأسوان بعد سلبية تحاليل كورونا.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:48 م
سائحو الفندق العائم
سائحو الفندق العائم
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محمد الاسكندراني
بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد، قرر السائحون الذين كانوا علي متن الفندق العائم الذي تم الاعلان عن وجود 12 حالة إيجابية به، استكمال رحلتهم النيلية بين مدينتي الاقصر وأسوان.

صرحت ذلك غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشئون السياحية مضيفة أن هؤلاء السائحين من دولتي فرنسا والمانيا أشادوا بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان علي صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي بصفحة خاصة والمواطنين المصريين بصفة عامة، كما اعربوا لها عن سعادتهم بالاستمتاع بجو مصر الدافئ و المشمس.

وغادر هؤلاء السائحون مدينة الأقصر متجهين الي مدينة أسوان علي متن فندقهم العائم لاستكمال رحلتهم عبر النيل والاستمتاع بمشاهدة المعابد والمواقع الاثرية والسياحية التي تتميز بها مدينة أسوان والتي من بينها معبد فيلة و جزيرة الفنتين و معبدا أبو سمبل.
سائحو الفندق العائم يستكملون رحلتهم النيلية بالأقصر وأسوان بعد سلبية تحاليل كورونا.. صور
سائحو الفندق العائم يستكملون رحلتهم النيلية بالأقصر وأسوان بعد سلبية تحاليل كورونا.. صور
سائحو الفندق العائم يستكملون رحلتهم النيلية بالأقصر وأسوان بعد سلبية تحاليل كورونا.. صور
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