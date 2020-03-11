AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حجم وإجراءات قرض السيارة في 5 بنوك.. يصل إلى 100%| خدمات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
زاد إقبال المواطنين على شراء السيارات الجديدة "الزيرو"، وذلك في ظل السعي على الحصول على وسيلة تنقل مناسبة، سواء عبر المدن، أو لقضاء الحوائج والذهاب للعمل، وخلال السطور التالية يرصد "صدى البلد"، بعض قروض السيارات بالعديد من البنوك، والتي تقدمها من أجل التيسيير على الراغبين في الحصول على سيارة جديدة.
 

قرض السيارة من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( SAIB )
يقدم بنك SAIB، مميزات لقروض السيارات التي يصل تمويلها إلى 100% من قيمة السيارة بتمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه وفقًا لنوع برنامج التمويل، وتمتاز خدمة البنك بالسهولة والمرونة في سداد الأقساط التي تصل بحد أدنى 12 شهرًا وتصل ايضًا إلى 84 شهرًا ويمكن سدادها خلال اي فرع من فروع البنك أو ماكينة الصرف الآلي .

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك saib
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة
نموذج التقديم على قرض السيارة 
اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)


قرض السيارة من بنك عَودة
يقدم بنك عَودة برنامج لتسهيل عملية قرض السيارات بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة وكحد أقصى يصل إلى 1.120.000 جنية بالإضافة إلى برامج سداد مختلفة تناسب كل الشرائح المصرية، وتصل فترة سداد إلى 5 سنوات من عملية القرض 

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك عودة
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة
نموذج التقديم على قرض السيارة 
اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)



قرض السيارة من بنك الإتحاد الوطني 
ينقسم عملية قرض السيارات في بنك الإتحاد الوطني إلى قسمين، الأول هو قرض السيارات الجديدة  وقرض السيارات المستعملة ويصل الحد الأقصى للقرض  500.000 جنيه .

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك الإتحاد الوطني 
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة
نموذج التقديم على قرض السيارة 
اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)


قرض سيارة من بنك الكويت الوطني 
يقدم بنك الكويت الوطني تسهيلات في عملية قروض السيارات للمصرين بقيمة تصل لـ 1.500.00 جنية مع فترة سداد تصل إلى خمسة سنوات وتتراوح سداد القرض من 12 إلى 84 شهرًا 

المستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة من بنك الكويت الوطني 
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة
نموذج التقديم على قرض السيارة 
اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)


قرض سيارة من بنك التعمير والإسكان 
يقدم بنك التعمير والإسكان قروض تصل إلى مليون نصف ليصل إلى 100% من قيمة السيارة بالإضافة إلى سهولة في التسديد تبدأ من 6 أشهر إلى 84 شهرًا 

المستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة من بنك التعمير والإسكان 
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة
نموذج التقديم على قرض السيارة 
اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فتح باب التقديم في المدرسة المصرية اليابانية بميت غمر.. اعرف الأوراق المطلوبة

الداخلية: تلقي طلبات التقدم لحج القرعة بدءا من 22 فبراير وحتى 8 مارس

الداخلية تعلن البدء فى تلقى طلبات حج القرعة .. التقديم من خلال مراكز واقسام الشرطة وموقع الوزارة على الانترنت .. وتخصيص 10% لـ الأكبر سنا

موعد حج الداخلية 2020 ..تعرف على شروط القرعة

بدء تلقى طلبات حج قرعة الداخلية بأقسام ومراكز الشرطة على الإنترنت حتى 8 مارس

كيف تفتح حساباً جارياً ببنك التعمير والإسكان بسهولة | خدمات

ترشيحاتنا

كورونا خرج عن السيطرة.. قطر تعلن 238 إصابة جديدة

الصحة العالمية تصدم الجميع.. كورونا تحول لـ وباء عالمي

بيان عاجل من السفارة السعودية في القاهرة بسبب الطقس

تهريج سخيف.. طالبة تثير الذعر بجامعة عين شمس بسبب كورونا.. القصة كاملة

مفاجأة .. قمة الأهلي والزمالك فى طريقها لـ الإعادة بعد تأجيل مباريات الغد

لماذا ارتدت الأميرة ديانا ساعتين في يد واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سكودا .. من ورشة لصناعة الدراجات فى قرية لعملاق صناعة السيارات عالميًا

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح