حجم وإجراءات قرض السيارة في 5 بنوك.. يصل إلى 100%| خدمات

زاد إقبال المواطنين على شراء السيارات الجديدة "الزيرو"، وذلك في ظل السعي على الحصول على وسيلة تنقل مناسبة، سواء عبر المدن، أو لقضاء الحوائج والذهاب للعمل، وخلال السطور التالية يرصد "صدى البلد"، بعض قروض السيارات بالعديد من البنوك، والتي تقدمها من أجل التيسيير على الراغبين في الحصول على سيارة جديدة.





قرض السيارة من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( SAIB )

يقدم بنك SAIB، مميزات لقروض السيارات التي يصل تمويلها إلى 100% من قيمة السيارة بتمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه وفقًا لنوع برنامج التمويل، وتمتاز خدمة البنك بالسهولة والمرونة في سداد الأقساط التي تصل بحد أدنى 12 شهرًا وتصل ايضًا إلى 84 شهرًا ويمكن سدادها خلال اي فرع من فروع البنك أو ماكينة الصرف الآلي .





المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك saib صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة نموذج التقديم على قرض السيارة اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)







قرض السيارة من بنك عَودة

يقدم بنك عَودة برنامج لتسهيل عملية قرض السيارات بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة وكحد أقصى يصل إلى 1.120.000 جنية بالإضافة إلى برامج سداد مختلفة تناسب كل الشرائح المصرية، وتصل فترة سداد إلى 5 سنوات من عملية القرض





المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك عودة صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة نموذج التقديم على قرض السيارة اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)













قرض السيارة من بنك الإتحاد الوطني

ينقسم عملية قرض السيارات في بنك الإتحاد الوطني إلى قسمين، الأول هو قرض السيارات الجديدة وقرض السيارات المستعملة ويصل الحد الأقصى للقرض 500.000 جنيه .





المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك الإتحاد الوطني صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة نموذج التقديم على قرض السيارة اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)









قرض سيارة من بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني تسهيلات في عملية قروض السيارات للمصرين بقيمة تصل لـ 1.500.00 جنية مع فترة سداد تصل إلى خمسة سنوات وتتراوح سداد القرض من 12 إلى 84 شهرًا





المستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة من بنك الكويت الوطني صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة نموذج التقديم على قرض السيارة اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)









قرض سيارة من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان قروض تصل إلى مليون نصف ليصل إلى 100% من قيمة السيارة بالإضافة إلى سهولة في التسديد تبدأ من 6 أشهر إلى 84 شهرًا





المستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة من بنك التعمير والإسكان صورة من بطاقة الرقم القومي السارية – اثبات محل العمل/الإقامة نموذج التقديم على قرض السيارة اثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج)



