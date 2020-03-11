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فن

بـ حتة من بنت الجيران.. جورج الراسي يوجه رسالة لـ هاني شاكر عن المهرجانات.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:10 م
جورج الراسي
جورج الراسي
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة عدسة عز حسين

عبر المطرب اللبناني جورج الراسي عن حبه لأغاني المهرجانات.


وقال خلال ندوته بـ«صدى البلد»، إنه يحب الأغاني الشعبي وأغاني المهرجانات، إلى جانب حبه لأغاني الطرب القديم مثل أم كلثوم وعبد الحليم، لذلك يحب دائما أن يذهب إلى خان الخليجي ليعيش تلك الأجواء.



أقرأ ايضا..(بنت الجيران.. قصة مهرجان أوقفه هاني شاكر فوصل إلى العالمية)




وأكد أن على المصريين أن يفخروا بوجود كل هذه الألوان الموسيقية لديهم.


ووجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقال إنه ضد منع المهرجانات، ولكنه مع وضع قواعد يسير عليها المغنون. 


لمتابعة المزيد وغناء جورج لـ«بنت الجيران» انظر الفيديو ...


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