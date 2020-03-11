بـ حتة من بنت الجيران.. جورج الراسي يوجه رسالة لـ هاني شاكر عن المهرجانات.. فيديو

عبر المطرب اللبناني جورج الراسي عن حبه لأغاني المهرجانات.





وقال خلال ندوته بـ«صدى البلد»، إنه يحب الأغاني الشعبي وأغاني المهرجانات، إلى جانب حبه لأغاني الطرب القديم مثل أم كلثوم وعبد الحليم، لذلك يحب دائما أن يذهب إلى خان الخليجي ليعيش تلك الأجواء.









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وأكد أن على المصريين أن يفخروا بوجود كل هذه الألوان الموسيقية لديهم.

ووجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقال إنه ضد منع المهرجانات، ولكنه مع وضع قواعد يسير عليها المغنون.

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