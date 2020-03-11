AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتابع مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس زفتى ..صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:49 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
أحمد على

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية في المدارس ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا – السمنة - التقزم).


جاء ذلك خلال جولته الميدانية بقرية شبر املس مركز زفتي بحضور العميد أحمد يحيي عضو مجلس النواب والدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بالغربية وأحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي.


كما زار محافظ الغربية  مدرسة شبر املس الإبتدائية النموذجية لمتابعة أعمال الكشف على الطلاب وتسجيل البيانات والإحصائيات على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة وكذا متابعة إنتظام العملية التعليمية بالمدرسة .


وأوضح محافظ الغربية أن ما تقوم بها الدولة الآن من عمل إحصائيات طبية وملفات صحية للمواطنين يعد إنجاز كبير لم نشهده من قبل يستهدف النهوض بالمنظومة الصحية والقضاء على الأمراض المتوطنة ووضع تصور مستقبلي للخريطة الصحية للوطن.

محافظ الغربية يتابع مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس زفتى ..صور
محافظ الغربية يتابع مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس زفتى ..صور
محافظ الغربية يتابع مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس زفتى ..صور
محافظ الغربية يتابع مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس زفتى ..صور
محافظ الغربية يتابع مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس زفتى ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات مبادرة جيل بكره يكبر بصحة لعلاج أمراض سوء التغذية بالبحيرة

انطلاق مبادرة الكشف على الأنيميا والسمنة بالقليوبية.. فيديو وصور

محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا.. فيديو

محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب الابتدائي

الكشف على 169 ألفا و668 من تلاميذ فى البحيرة لعلاج أمراض سوء التغذية

انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنة وسوء التغذية لتلاميذ الشرقية..صور

ترشيحاتنا

طقس سيئ غير مسبوق.. الحكومة تناشد المواطنين بعدم الخروج الخميس والجمعة

تضرب 8 دول منهم مصر.. عاصفة التنين تبدأ بالعراق.. فيديو

بعد الخلع.. تفاصيل جديدة حول انفصال أحمد إبراهيم وأنغام

تهريج سخيف.. طالبة تثير الذعر بجامعة عين شمس بسبب كورونا.. القصة كاملة

آس الإسبانية قبل مواجهة ليفربول وأتلتيكو: ليلة لإسقاط العملاق محمد صلاح

قرار عاجل بخصوص النقل العام بالقاهرة بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المرتبة 270 إلى الثامنة .. "كونتيجن" فيلم تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 10 سنوات.. شاهد

بعد علاج استمر 6 أيام.. تعافي مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا

بإطلالة ساحرة.. ميريهان حسين تتعرض لـ المعاكسة من معجب