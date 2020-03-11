محافظ الغربية يتابع مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس زفتى ..صور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية في المدارس ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا – السمنة - التقزم).





جاء ذلك خلال جولته الميدانية بقرية شبر املس مركز زفتي بحضور العميد أحمد يحيي عضو مجلس النواب والدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بالغربية وأحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي.





كما زار محافظ الغربية مدرسة شبر املس الإبتدائية النموذجية لمتابعة أعمال الكشف على الطلاب وتسجيل البيانات والإحصائيات على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة وكذا متابعة إنتظام العملية التعليمية بالمدرسة .





وأوضح محافظ الغربية أن ما تقوم بها الدولة الآن من عمل إحصائيات طبية وملفات صحية للمواطنين يعد إنجاز كبير لم نشهده من قبل يستهدف النهوض بالمنظومة الصحية والقضاء على الأمراض المتوطنة ووضع تصور مستقبلي للخريطة الصحية للوطن.