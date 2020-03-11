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رياضة

بعد هزيمة توتنهام من لابيزيج.. مورينيو يحقق رقمًا سيئًا في تاريخه

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:10 م
مورينيو
مورينيو
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عبدالله هشام
حجز نادي لايبزيج الألماني أولى بطاقات دور ربع النهائي، وذلك بعد تكرار فوزه على ضيفه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وصيف النسخة السابقة، بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت جماهير توتنهام تأمل التأهل الي دور الـ 8 من البطولة القارية إلا أن جوزيه مورينيو مدرب الفريق خيب آمالهم.

وحقق جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أسوأ سجل تدريبي له خلال الفترة الماضية مع النادي الانجليزي وفشل في تحقيق الفوز آخر 21 مباراة خارج ملعب الفريق باستثناء لقاء وحيد.

وحسب شبكة اوبتا للإحصائيات والأرقام فإن الفريق فشل في الحفاظ علي شباكه نظيفه خارج أرضه عدا مباراة واحدة وتعادل فيها مع واتفورد بنتيجة التعادل السلبي .

وأشارت الشبكة إلي أن توتنهام استقبل 5 أهداف في أول 25 دقيقة في ثلاث مباريات لعبها مورينيو بدورى الأبطال كما لم يحقق الفوز في اخر 6 مباريات في جميع البطولات حيث تعادل مرتين وانهزم في 4 لقاءات وهو اسوء سجل للبرتغالي طوال 935 مباراة خاضها مع الفرق .
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