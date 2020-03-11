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تعليم

اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح بجامعة بني سويف

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:08 م
اعتماد نتائج برامج
اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح دور فبراير
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج  والتعليم المفتوح دور فبراير .

جاء ذلك خلال ترأُسه لاجتماع مركز التعلم المدمج رقم 147 ، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور اشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ومدير المركز والمستشار المالي والقانوني واعضاء مجلس الادارة.

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وناقش رئيس الجامعة، آليات التعاون بين جامعتي بني سويف والقاهرة لتنفيذ برامج التعلم المدمج، لاسيما وأن الطرفين يتمتعان بخبرات فنية وعلمية عريقة في تيسير العملية التعليمية ببرامج التعلم المدمج .


كما استعرض توصيات لجنة التنسيق الأكاديمي بالمركز والتي كان اهمها الاعلان عن اختبارات قبول للطلاب المتقدمين للتسجيل في البرامج الجديدة بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة القاهرة .

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