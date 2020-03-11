اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح دور فبراير .





جاء ذلك خلال ترأُسه لاجتماع مركز التعلم المدمج رقم 147 ، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور اشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ومدير المركز والمستشار المالي والقانوني واعضاء مجلس الادارة.





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