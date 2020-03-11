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أصل الحكاية

الكويت تعلن من 12 إلى 26 مارس إجازة ضمن إجراءات مكافحة كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:43 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري

أعلنت حكومة دولة الكويت إجازة رسمية في البلاد اعتبارا من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان طارق المزرم الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية.


كانت وزارة الصحة  أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت حالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيران وحالة من الجنسية المصرية وأخرى من الجنسية السودانية مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيجان ليصل الإجمالي المسجل الى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.
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