AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراتين في دور الـ 16، لبطولة الدوري الأوروبي، لوجود قيود في السفر بين دولتي إسبانيا وإيطاليا.
ونشر اليويفا بيانًا، أكد فيه إقامة مباراتي خيتافي الإسباني، وإنتر الإيطالي، وروما الإيطالي وإشبيلية الإسباني، بسبب وجود قيود وحظر للسفر بين دولتي إسبانيا وإيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن المباراتين كان من المقرر لهما أن تقام مساء غدًا الخميس، في ذهاب دور الـ16، من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان نادي خيتافي قرر صباح اليوم عدم السفر لمدينة ميلان الإيطالية، لخوض مباراته أمام فريق إنتر، كما قرر نادي روما الإيطالي عدم السفر لإسبانيا لخوض مباراة إشبيلية في ذهاب دور الـ 16، من البطولة.

يذكر أن مباراة فريقي لاسك النمساوي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور الـ 16، من بطولة الدوري الأوروبي، تقرر لها أن تقام بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباريات الدوري الأوروبي.. أرسنال ضيفا على أوليمبياكوس في غياب كوكا.. وإنتر ميلان يواجه لودوجوريتس

بسبب كورونا.. إنتر ميلان بدون جمهور أمام لودوجورتس في الدوري الأوروبي

حقيقة إصابة ألكسيس سانشيز بفيروس كورونا

انفراجة جديدة في موعد لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان بعد تأجيلها بسبب كورونا

أبرزها برشلونة ونابولي.. إسبانيا تتجه لإقامة المباريات الأوروبية بدون جمهور

القمة الصامتة.. يوفنتوس يستضيف إنتر في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا فى الصين.. تفاصيل

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد إعلان حقيقة زواجها من عمر كمال.. 10 إطلالات للراقصة جوهرة

بدأت العاصفة.. تساقط الأشجار وسط موجة صقيع في الغربية.. صور

فيديو مرعب لتراكم جثث ضحايا فيروس كورونا في شوارع إيران

نداء عاجل من سفارة الرياض فى أنقرة لـ السعوديين.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المرتبة 270 إلى الثامنة .. "كونتيجن" فيلم تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 10 سنوات.. شاهد

بعد علاج استمر 6 أيام.. تعافي مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا

بإطلالة ساحرة.. ميريهان حسين تتعرض لـ المعاكسة من معجب